Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi, Fransa ile ortak kader olmadığını açıkladı

Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'na İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in önemli ziyareti öncesi, bağımsızlık yanlısı Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC), "Fransa ile ortak kaderimiz yok" açıklamasında bulundu.

France 3 kanalının haberine göre, FLNC, Darmanin'in, Ada'nın geleceğine ilişkin görüşmeler yürütmek için gerçekleştireceği Korsika ziyareti öncesi, Paris yönetiminin bölgede yürüttüğü siyaseti eleştirdi.

Yüzü maskeli FLNC üyesi 11 silahlı kişiden oluşan grup, dün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ismi belirtilmeyen FLNC üyesi, okuduğu ortak 3 sayfalık bildiride, iktidarın, "Ada için vadettiği özerkliğin Korsika halkının varlığını sürdürebilmesi için yeterli olmadığını" belirtti.

FLNC üyesi, 2015-2019 yıllarında çoğunlukla Fransızlardan oluşan 20 bin 310 kişinin Ada'ya yerleştiğine dikkati çekti.

Fransa'nın "yerleşimci sömürgeciliği" olarak nitelediği bu durumu kınayan FLNC üyesi, "Bu, sömürgecinin en tehlikeli ve her zaman stratejik tercihi. Korsika'nın Fransız denetimi altındaki konumu korkunç bir iki yüzlülükten ibaret." dedi.

"Fransa ile ortak kaderimiz yok"

"Fransa ile ortak kaderimiz yok." diye konuşan FLNC üyesi, Korsika Adası'nda Ekim 2023'te düzenlenen 45 saldırıyı FLNC'nin yaptığını açıkladı.

FLNC üyesi, "Kuruluşumuzdan bu yana ve bugün de FLNC olarak Filistin davasına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Darmanin, önemli görüşmelerde bulunmak üzere birkaç gün içinde Korsika'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Eylül 2023'te bölgeye yaptığı ziyaret sırasında "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yapmıştı.

Macron, Ada'daki bağımsızlık yanlıları ve sağcılara özerklik konusunda bir metinde uzlaşmaları için 6 ay süre tanımıştı.

Korsika Adası

Napolyon Bonapart'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.