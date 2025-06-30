Koruyucu Aile Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."
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