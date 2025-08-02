Koşan Adama Kamyonet Çarptı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yol kenarında koşan H.K., kamyonetin aynasının çarpmasıyla düşüp yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Keşan Sanayi Kavşağı ile Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı arasında meydana geldi. Yol kenarında koşu yapan H.K.'ye, İ.K. yönetimindeki 17 RY 351 plakalı kamyonetin aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen H.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü İ.K., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.