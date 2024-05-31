Kosova Başbakanı Albin Kurti, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kurti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kurti, Atatürk'ü dünyanın ve tarihin en büyük liderlerinden biri olarak nitelendirerek, geçmişe saygı duyulması ve ders alınması gerektiğini vurguladı.

31.05.2024 17:15
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Kurti, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulunan Kurti, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Albin Kurti, deftere şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın ve tarihin en büyük liderlerinden biridir. Çok zor zamanlarda ve koşullarda halkı savundu ve Cumhuriyet'i kurdu. Geçmişe saygı duymak ve geleceğe umutla bakmak için incelenmesi ve ders alınması gereken bir örnek."

Kaynak: AA

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