Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Kosova ile Foça arasında kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Başkan Fıçı, ailesinin Türkiye'ye göç ettiğini ancak kültür ve geleneklerini unutmadan yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti. Kurti ise Foça'nın tarihinden ve misafirperverliğinden etkilendiğini ve iş birliklerinin önemli fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti.

04.07.2024 18:27
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'ya ziyarette bulundu.

Foça Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurti'nin ziyaretinde Kosova ile Foça arasında kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli konuların ele alındığı belirtildi.

Başkan Fıçı, ailesinin Priştine'ye 8 kilometre mesafedeki bir yerden Türkiye'ye göç ettiğini ancak yüzyılı aşkın süredir kültür ve geleneklerini unutmadan yaşamlarını Türkiye'de sürdürdüklerini ifade etti.

Kurti ve beraberindekileri Foça'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Fıçı, "İlçemizi, kültürel mirasımızı ve tüm zenginliklerimizi kendilerine aktardık. Yakın zamanda Kosova-Foça arasında kültür, turizm ve yatırımlarla ilgili iş birliklerimizin başlayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Kurti de Foça'nın tarihinden ve misafirperverliğinden etkilendiğini, Kosova ile kurulacak iş birliklerinin her iki taraf için de önemli fırsatlar oluşturabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova Başbakanı Albin Kurti, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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