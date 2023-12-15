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Kosova'da süper kahraman dağcılar çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika
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Kosova'da süper kahraman dağcılar çocuklara hediyeler dağıttı

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahraman kostümleri giyen dağcılar, Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'nde tedavi gören çocuklara yılbaşı hediyeleri dağıttı. Etkinlik, kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı amaçlayan bir organizasyon tarafından düzenlendi.

Kosova\'da süper kahraman dağcılar çocuklara hediyeler dağıttı
15.12.2023 - 16:19,
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Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinin (QKUK) çatısından halatla inerek burada tedavi gören çocuklara pencere ve balkonlardan hediyeler dağıttı.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla QKUK'un Pediatri Kliniğinde tedavi gören çocukları sevindirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında süper kahraman kostümleri giyen "Klubi Alpin Prishtina" topluluğu üyesi dağcılar, çatıda kurulan düzenek sayesinde binadan halatla indi.

Dağcılar, pencere ve balkonlardan, tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı.

Etkinliğe çizgi film karakteri Wonder Woman köstümü giyerek katılan Mergimtare Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşını hastanede geçirecek çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hediyelerini alan çocukların mutlu oldukları görüldü.

Kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı amaçlayan organizasyon, 4 yıldır düzenleniyor.

Kaynak: AA
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Priştine, Kosova, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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