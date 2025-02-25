Kosova'da Türkiye ile Bağlılık Paneli

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle "Kosova ve Türkiye Bağımsızlık, Kültürel Miras ve Gelecek Perspektifleri" konulu panel düzenlendi.

Gazi Üniversitesinde, üniversitenin Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aksoy moderatörlüğünde düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ve Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi yaptı.

Panele, Kosova'nın ilk Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Besim Kamberaj, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Avrupa Entegrasyonu ve Politikalar Koordinasyonu Müdürü Dr. Refike Sulcevski, Kosova Arşivleri Devlet Ajansı Eski Başkanı ve Priştine Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jusuf Osmani ile Priştine Üniversitesinin bir diğer Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Bersisha konuşmacı olarak katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal, Balkanlar'ın tarihi köklerinin çok eskiye dayalı olduğunu belirterek Türklerin burada uzun yıllar boyunca varlık gösterdiğini ve izlerine rastlandığını ifade etti.

Kosova'nın kentlerini ziyaret eden Türklerin, orada kendini yabancı gibi hissetmeyeceğini vurgulayan Ünal, ziyaretçilerin kendisini Anadolu'nun bir kasabasında gibi hissedebileceğini söyledi.

Ünal, "Bu coğrafya bizim izlerimizin derin yaşandığı bir coğrafya." diyerek bunun son derece önemli olduğunu ve bu izlerin canlı tutulması adına iki ülkenin de elinden geleni yaptığını aktardı.

"Türkiye, Kosova'nın devletleşmesinde kilit rol oynadı"

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi de burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek bu panelin, kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Panelde konuşmacı olarak yer alan, Kosova'nın ilk Cumhurbaşkanı Sejdiu'nun burada bulunmasının bir ayrıcalık olduğunu aktaran Vrenezi, panelde iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

Vrenezi, Kosova'nın 17 yıl önce özgür bağımsız egemen bir devlet olduğunu hatırlatarak bu başarıda akademisyenlerin ve öğrencilerin de katkısı olduğunu kaydetti.

Ülkesinin devletleşme sürecinde, uluslararası müttefiklerinin de yer aldığını belirten Vrenezi, Türkiye'nin, Kosova'nın devletleşme sürecinde kilit rol oynadığını aktardı.

Büyükelçi, Kosova-Türkiye arasında siyaset, ekonomi, eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kosova'nın bağımsızlığı, zorlukları ve beklentileri

Kosova'nın ilk Cumhurbaşkanı Sejdiu konuşmasında, Kosova'nın bağımsızlık yolunda yaşadığı acılara ve savaşlara değinerek Kosova halkının özgür yaşamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Kosova'da yaşanan acıları orada yaşayan insanların anlayacağını söyleyen Sejdiu, Kosova'dan başka Bosna Hersek'in de büyük acılar yaşadığına işaret etti.

Sejdiu, bu süreçte Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe ilişkin, Türkiye'nin uluslararası alanda Kosova'nın sesi olduğuna dikkati çekti.

"Kosova'nın bağımsızlığında Türkiye'nin önemi vardı." diyen Sejdiu, ülkesi Kosova'nın egemenliğini kolay bir şekilde elde etmediğini ve tarih boyunca ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı.

İki ülke arasında akademik işbirliğine dikkat çekildi

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kamberaj ise bir toplumun gelişmesi için akademik alanda yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye ve Kosova arasında akademik alanda yapılan çalışmalara da değinen Kamberaj, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği olduğunu kaydetti.

Kamberaj, Gazi Üniversitesi de dahil olmak üzere, eğitim kurumları arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek ülkesinde de yakın zamanda Türkiye-Kosova işbirliğini anlatan bir konferans düzenleneceğini dile getirdi.

Kamberaj, iki ülke arasındaki işbirliğinin bu alanda devam etmesini umduğunu söyledi.

Kosova-Türkiye devlet arşivleri arasında işbirliği

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Avrupa Entegrasyonu ve Politikalar Koordinasyonu Müdürü Sulcevski de panel vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek 1999'dan sonraki dönemde Kosova ile Türkiye arasında birçok alanda işbirliği yapıldığını hatırlattı.

Bu işbirliğinin 1999'dan önce de sağlandığını dile getiren Sulcevski, 1992'de büyük bir öğrenci projesi hazırlandığını kaydetti.

Sulcevski, Kosova'dan Türkiye'ye gelen yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını anımsatarak Gazi Üniversitesinde ikinci kez bulunduğunu söyledi.

2004'ten beri Kosova Devlet Arşivlerinde görev aldığını söyleyen Sulcevski, ülkesinin yeniden yapılandırılması konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Sulcevski, "İki ülke arasındaki bağlar gitgide daha fazla birbirine bağlanmakta. Türkiye, Kosova için önemliyse umuyoruz Kosova da Türkiye için büyük önem taşımakta." diye konuştu.

Priştine Üniversitesi Öğretim Üyesi Osmani de "Niş Sancağı'nın işgali ve yerel halkın sürgün edilmesi" adlı sunumunu yaparken, Bersisha ise Kosova'da basının toplumsal ve tarihi bağlamını anlattı.