Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu

Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü\'nün sahibi oldu

Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Halil Kastrati, yetim çocuklara ve ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülünün sahibi oldu. Kastrati, derneğin faaliyetlerini anlattı ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi. Ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Kastrati, motivasyonunu artırdığını söyledi.

22.05.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Halil Kastrati, yetim çocuklara ve ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülünün sahibi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) düzenlediği, "7. Uluslararası İyilik Ödülleri"nde, Uluslararası İyilik Ödülünü alan Kastrati, ülkesinde yaptığı sivil toplum çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kastrati, 2009'da kurduğu Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği'nin o yıllarda tek amacının aşevleri kurmak olduğunu, daha sonra yetimlere aylık burs sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ülkesinin kanla, savaşla ve acıyla sınandığı yıllarda ağabeyinin şehit olduğunu anlatan Kastrati, "Biz de ailece yetim yetiştiren, büyüten bir aileyiz. Kosova Savaşı'nda abimi şehit verdim, onun 3 yetim çocuğu var. Benim de bir çocuğumda otizm hastalığı var. Bu derneği kurmamın tek sebebi çocuğum." dedi.

Kastrati, derneğin çalışmalarına değinerek, "Şu an itibariyle tüm giderlerini karşıladığımız 600 yetim var. 10 bin aileye aylık gıda desteği devam ediyor. Şimdiye kadar yetim çocuklara ve ailelerine yönelik 1600 ev inşa ettik." diye konuştu.

Yaşlılara yönelik çalışmalara değinen Kastrati, Kosova'da birkaç şehirde yaşlıların konaklayabileceği yerlerin kurulduğunu aktardı.

Kastrati, "Her sene 50 ile 70 arasında Kosova'da sağlık konusunda destek bulamayan insanları yurt dışına gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Kastrati, derneğin faaliyetlerini Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta devam ettirdiğini aktardı.

Mega Proje

Bu yıl yaklaşık 30 milyon avroluk "mega proje" olarak adlandırılan bir projenin başlatılacağını duyuran Kastrati, özellikle down sendromlu ve otizmli çocuklara yönelik bir merkez açılacağını kaydetti.

Kastrati, projenin sürekli tedavi sürecinde 100 yataklı, günlük tedavi olarak 250 kapasiteli bir yer olacağını belirterek, "Gerçekten çok büyük bir proje ve bir köy gibi olacak." diye konuştu.

"Beni bu kadar mutlu eden bir sürpriz olmadı"

Kastrati, "Uluslararası İyilik Ödülü'ne" layık görüldüğünü öğrendiği ana ilişkin duygularını ise şöyle ifade etti:

"Dünyanın her tarafından pek çok ödülüm var. Bugün alacağım ödül benim için çok anlamlı. Türk halkına teşekkür ederim ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Diyanet Vakfı'na teşekkür ederim."

Kastrati, kendisi için ödülün çok büyük bir anlamı taşıdığını söyleyerek, "Bundan sonra yapacağım çalışmalar için de motivasyon oldu." dedi.

Kurumlara ve kişilere çok kez sürprizler yaptığını anlatan Kastrati, bu kez de bu ödülün kendisine verilmesinin "sürpriz" olduğunu vurguladı. Kastrati, "Beni bu kadar mutlu eden bir sürpriz olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kosova, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı Netanyahu’yu küplere bindirdi Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement