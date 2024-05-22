Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Uluslararası İyilik Ödülü\'nün sahibi oldu

Güncel

Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Halil Kastrati, yetim çocuklara ve ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülünün sahibi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) düzenlediği, "7. Uluslararası İyilik Ödülleri"nde, Uluslararası İyilik Ödülünü alan Kastrati, ülkesinde yaptığı sivil toplum çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kastrati, 2009'da kurduğu Kosovalı Balkan Yetimleri Derneği'nin o yıllarda tek amacının aşevleri kurmak olduğunu, daha sonra yetimlere aylık burs sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ülkesinin kanla, savaşla ve acıyla sınandığı yıllarda ağabeyinin şehit olduğunu anlatan Kastrati, "Biz de ailece yetim yetiştiren, büyüten bir aileyiz. Kosova Savaşı'nda abimi şehit verdim, onun 3 yetim çocuğu var. Benim de bir çocuğumda otizm hastalığı var. Bu derneği kurmamın tek sebebi çocuğum." dedi.

Kastrati, derneğin çalışmalarına değinerek, "Şu an itibariyle tüm giderlerini karşıladığımız 600 yetim var. 10 bin aileye aylık gıda desteği devam ediyor. Şimdiye kadar yetim çocuklara ve ailelerine yönelik 1600 ev inşa ettik." diye konuştu.

Yaşlılara yönelik çalışmalara değinen Kastrati, Kosova'da birkaç şehirde yaşlıların konaklayabileceği yerlerin kurulduğunu aktardı.

Kastrati, "Her sene 50 ile 70 arasında Kosova'da sağlık konusunda destek bulamayan insanları yurt dışına gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Kastrati, derneğin faaliyetlerini Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta devam ettirdiğini aktardı.

Mega Proje

Bu yıl yaklaşık 30 milyon avroluk "mega proje" olarak adlandırılan bir projenin başlatılacağını duyuran Kastrati, özellikle down sendromlu ve otizmli çocuklara yönelik bir merkez açılacağını kaydetti.

Kastrati, projenin sürekli tedavi sürecinde 100 yataklı, günlük tedavi olarak 250 kapasiteli bir yer olacağını belirterek, "Gerçekten çok büyük bir proje ve bir köy gibi olacak." diye konuştu.

"Beni bu kadar mutlu eden bir sürpriz olmadı"

Kastrati, "Uluslararası İyilik Ödülü'ne" layık görüldüğünü öğrendiği ana ilişkin duygularını ise şöyle ifade etti:

"Dünyanın her tarafından pek çok ödülüm var. Bugün alacağım ödül benim için çok anlamlı. Türk halkına teşekkür ederim ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Diyanet Vakfı'na teşekkür ederim."

Kastrati, kendisi için ödülün çok büyük bir anlamı taşıdığını söyleyerek, "Bundan sonra yapacağım çalışmalar için de motivasyon oldu." dedi.

Kurumlara ve kişilere çok kez sürprizler yaptığını anlatan Kastrati, bu kez de bu ödülün kendisine verilmesinin "sürpriz" olduğunu vurguladı. Kastrati, "Beni bu kadar mutlu eden bir sürpriz olmadı." diye konuştu.