Kovancılar\'da Çevre Düzenleme Çalışmaları

Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi tarafından yol, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşler ekipleri Bingöl Caddesi'nde yol, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Gök, esnaf ve vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gök, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasıyla ilçeyi daha modern hale getireceklerini belirtti.