Kovancılar\'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 11'inci bisiklet yarışması düzenlendi.

Kovancılar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma Sarayköyü mevkisinde başladı.

Katılımcılar buradan belediye binası önüne kadar pedal çevirdi.

Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Dilekli, "Sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında elimizdeki bütün imkanları gençlerimiz için seferber edeceğiz. Yarışa katılan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Vahap Gök de gençler için coşkulu bir program düzenlediklerini belirtti.

Yarışmada dereceye giren sporculara, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ödülleri verilecek.