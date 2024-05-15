Kovancılar'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kovancılar'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi

Kovancılar\'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. bisiklet yarışması, Sarayköyü mevkisinde başladı. Yarışmaya katılan gençler, belediye binası önüne kadar pedal çevirdi. Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, yarışmanın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri arasında gerçekleştirildiğini belirtti ve gençlerin başarılarını diledi. Yarışmada dereceye giren sporcular, ödüllerini 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda alacaklar.

15.05.2024 20:25
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 11'inci bisiklet yarışması düzenlendi.

Kovancılar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma Sarayköyü mevkisinde başladı.

Katılımcılar buradan belediye binası önüne kadar pedal çevirdi.

Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Dilekli, "Sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında elimizdeki bütün imkanları gençlerimiz için seferber edeceğiz. Yarışa katılan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Vahap Gök de gençler için coşkulu bir program düzenlediklerini belirtti.

Yarışmada dereceye giren sporculara, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ödülleri verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kovancılar'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi - Son Dakika

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