Köy Enstitüleri 85. Yılında Anıldı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Köy Enstitüleri'nin Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile bilgiyle buluşmanın yolunu açtığını belirterek, "Köy Enstitüleri, halkın gücünün neleri yapabileceğini de ispatlamıştır. Geleceğe ışık saçan bu mirası yaşatmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin aydınlanma ve kalkınma tarihinde derin izler bırakan Köy Enstitüleri, kuruluşunun 85'inci yıl dönümünde Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.

Başkan Mirza, programda yaptığı açıklamada, Köy Enstitüleri'nin sadece bir eğitim modeli değil, aynı zamanda halkın kendi kaderini tayin etme iradesini temsil eden tarihi bir miras olduğunu vurguladı. Mirza, şunları kaydetti:

"Laik, çağdaş, kendi toplumunun gereksinimlerine uygun bilimsel bir eğitim düzeninin oluşturulmasının mimarı olan Köy Enstitüleri; 1940'ların Türkiye'sinde binlerce özverili aydın, eğitimci yetiştirmiştir. Kuruluşunun üzerinden 85 yıl geçen enstitüler; 40 bin köyün 35 bininin okulsuz, nüfusun yüzde 80'inin okuryazar olmadığı bir dönemde topluma öncü olmuşlardır. Kırsaldaki feodal yapının kırılmasına neden olan Köy Enstitüleri, halkın gücünün neleri yapabileceğini de ispatlamıştır. Geleceğe ışık saçan bu mirası yaşatmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz."