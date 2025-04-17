Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Kutlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85. yıl dönümünde düzenlenen törende, enstitülerin güncellenmiş müfredatla yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uysal, Köy Enstitüleri'nin Türkiye'nin kalkınma sürecindeki önemine dikkat çekti.

17.04.2025 14:23
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, "Köy Enstitüleri'nin güncellenmiş müfredatı ve araçlarıyla Türkiye'nin her yerinde yeniden ayağa kalkmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Aksu Fen Lisesi'nde düzenlediği programa katılan Başkan Uysal, Köy Enstitüleri'nin yalnızca bir eğitim modeli değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma ve aydınlanma sürecinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Uysal, "Köy Enstitüleri, farklı kökenlerden gelen insanların bir ulus çatısı altında birleşme iradesinin, ortak tasa ve kıvançla birlikte yaşama idealinin ürünüdür. Bu sistem öğretmen yetiştirmenin ötesinde bir ulus inşa projesidir" dedi.

Zaman zaman "Köy enstitüsü yerine kent enstitüsü kuralım" denildiğini belirten Uysal, "Köyler boşaldı diye köyler yok olmadı. Tarım toprakları yerinde duruyor. Belki tarım teknolojileri değişti, belki eğitim araçları dijitalleşti ama köy enstitülerinin ruhuna ve vizyonuna bugün dünden daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Uysal, enstitülerin bugün yaratıcı ve yenilikçi zekanın kuluçka merkezlerine dönüşebileceğini belirterek, tarımda yüksek teknoloji, yapay zeka, yerel habitatlara uygun tohumlar ve bölgesel analizlerin mümkün hale geldiğini, bu çerçevede köy enstitülerinin çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılabileceğini belirtti.

Cumhuriyet'in kalkınma hamlelerine de değinen Uysal, "1929-1939 arasındaki on yıllık kalkınma olmasaydı, Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nı atlatamazdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yükselişi bir destandır. Bugün bu destanın kıymetini bilmek, Köy Enstitülerinin ardındaki ideali yaşatmak zorundayız" diye konuştu.

Eğitimde ayrıştırıcı yaklaşımlara da dikkati çeken Uysal, Fransa, Amerika ve İngiltere örnekleri üzerinden ülkelerde tek müfredatla eğitim verildiğini hatırlatarak, "Biz bir ulus çatısı altında birleşebildik. Şimdi neden bizim çocuklarımız ayrı ayrı müfredatlarla eğitim alacak? Kendi ülkenizde yapmadığınız şeyleri bize niye öneriyorsunuz" diye sordu.

Konuşmasının sonunda kendisine okuma yazmayı öğreten babası başta olmak üzere tüm öğretmenlerine minnetini ileten Uysal, "Köy Enstitüleri'nin bir gün güncellenmiş müfredat ve yöntemlerle Türkiye'nin her yerinde yeniden ayağa kalkmasını temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köy Enstitüleri'nin 85. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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