Köy Okullarına Renk Katma Projesi

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Bulanık'ta üniversite öğrencileri, 'Bir Hayal, Bir Fırça' projesiyle köy okullarını boyuyor.

10.10.2024 14:55
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Bulanık'ta "Bir Hayal, Bir Fırça" köy okulu boyama etkinliği

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesindeki üniversite öğrencileri, "Bir Hayal, Bir Fırça" projesi kapsamında köy okullarını boyamaya devam ediyor.

Turna Sosyal Gelişim Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Bekir Altıok koordinatörlüğünde Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Bir Hayal, Bir Fırça" köy okulu boyama etkinliği kapsamında Samanyolu İlkokulunda 20 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımıyla okul boyandı. Hayırseverlerin de desteğiyle tedarik edilen boya malzemeleriyle Samanyolu İlkokulunun içi ve dışı Turna Sosyal Gelişim Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından boyandı.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca da öğrencilerle bir araya gelerek, "Okulunuzun iç ve dış boyasını da yapacağız. Arkadaşların hepsi Bulanık Meslek Yüksekokulundan geldiler. Sağ olsun Bulanık'taki hayırseverler bu hayallerimize yardımcı oldular. İnşallah sizde okuyup birer öğretmen olup bu hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Nerde yaşarsanız yaşayın köy okullarına yardım yapın" dedi.

Öğretim Görevlisi Bekir Altıok ise Turna Sosyal Gelişim Topluluğu olarak Samanyolu köyüne geldiklerini belirterek, "Samanyolu İlkokulunda boyama etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda özellikle Müdürümüz Prof. Dr. İrşad Sami Yuca olmak üzere üniversitemizin tüm bileşenleri, öğrencilerimiz ve hayırseverlerin desteği ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün öğrencilerimiz için hem öğretici hem güzel bir deneyim oldu. Bizler de heyecanlıyız. Köy okullarındaki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için bir katkı sunmuş oluyoruz. Bu anlamda Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bulanık Meslek Yüksekokulu olarak bir işbirliği şeklinde bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra bu tür etkinlikleri devam edeceğiz" dedi.

Üniversite öğrencisi Hilal Çiftçi de, köy okullarındaki öğrencilere yardımda bulunup onları mutlu etmeyi çok sevdiğini belirterek, "Köy okullarındaki öğrencilerle oyunlar oynuyoruz. Okullarını boyuyoruz ve etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlerin devamı geleceğini umuyoruz. Çocuklara yardım ettiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Köy Okullarına Renk Katma Projesi - Son Dakika

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