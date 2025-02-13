Köy Okullarında Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika
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Köy Okullarında Su Tasarrufu Eğitimi

Köy Okullarında Su Tasarrufu Eğitimi

ASKİ, köy okullarında su tasarrufu için öğrencilere eğitim veriyor ve malzeme dağıtımı yapıyor.

13.02.2025 14:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), köy okullarındaki öğrencilere yönelik su tasarrufu konusunda farkındalık eğitimi veriyor.

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık" projesi ile "Bir Kutu Mutluluk" projesi kapsamında, köy okullarında su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilere animasyon destekli sunum yapılıyor.

Ayrıca ASKİ çalışanı gönüllülerin bağışları ile toplanan kırtasiye malzemeleri, kitap ve oyuncaklar da kırsal bölgelerdeki imkanları kısıtlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılıyor.

Bu kapsamda, ASKİ uzmanları, şu ana kadar 11 okulu ziyaret ederek, 3 bin 300'ü aşkın öğrenciye su tasarrufu konusunda farkındalık eğitimleri verdi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, ankara, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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