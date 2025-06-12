Köylüler Dolandırıldı, Müteahhit Kayboldu - Son Dakika
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Köylüler Dolandırıldı, Müteahhit Kayboldu

12.06.2025 14:11
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Aksaray'da 25 köylü, müteahhit V.D.'nin projeyi yarım bırakıp kaybolması nedeniyle dolandırıldı.

AKSARAY'da ev sahibi olmak isteyen 25 köylünün, 140 ile 170 biner lira ödediği iddia edilen müteahhit V.D. (52), konutların hafriyat çalışmasını yapıp, kayboldu. Müteahhide ulaşamayan köylülerin suç duyurusu üzerine, savcılık, V.D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Gülağaç ilçesi Bekarlar köyünde 52 adet sosyal konut yapılması için, iddiaya göre, müteahhit V.D. ile ev yaptırmak isteyen köylüler, anlaşıp sözleşme imzaladı. Tek katlı müstakil olacak 52 konuttan 30'unun sadece hafriyat çalışması yapıldı. Müteahhit V.D., projeyi tamamlamadan kayboldu. Sadece hafriyat çalışması yapılıp bırakılan konutların sahibi 25 köylü, 140 ile 170 biner lira hafriyat ve temel atma parası ödediklerini belirterek müteahhit V.D. hakkında hem CİMER'e hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından V.D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

'HAYALLER SUYA DÜŞTÜ'

Dolandırıldıklarını belirten köylülerden Şaban Yavuz, şöyle konuştu:

"Köyümüze 52 konut yapılacaktı. Bu konutlardan 30 tanesi ise kaldı. Kalma sebebi de sadece temel kazıldı ve temel atılmadığı için 30 tane konut iptal oldu. Bunlardan 25 kişi müteahhide ödemeleri yaptı. Ancak müteahhit paraları alarak ortadan kayboldu. Yeni gelen müteahhit, yarım kalan 22 tane konutu yapıyor ve tamamlayıp bırakacak. Ama ödeme yapan temel kazma parası ve temel atma parası veren 25 kişi şu an da mağdur durumda. 5 kişi ise temel parası ödemedi. Yeni gelen müteahhit de 'Siz ödemeleri kime verdiyseniz ondan isteyin. Benim o müteahhitle hiçbir ilişkim yok' diyor. Ödemeleri alan müteahhit kayboldu. Kişi başı ortalama 140 bin ile 170 bin arası ödeme yapıldı. Müteahhitle konuştuğumuzda 2023 yılının sonunda başlanacak, 2024'ün sonunda 1 yıl içinde teslim edilecekti. Evlerin toplam maliyeti de 1 milyon 300 bine mal olacaktı. Bu 1 milyon 300 binin 400 binini şahıslar karşılayacak, 900 binini de bakanlık destek kredisi verecekti. O krediyi vatandaş daha sonradan devlete ödeme yapacaktı. Ben dahil 25 kişinin hayalleri suya düştü. Şu anda hiçbir şekilde çare bulamıyoruz, sorumluyu da bulamıyoruz, para ödediğimiz kişiyi bulamıyoruz. Yetkili olan kişilerden köylü olarak yardım bekliyoruz." (DHA

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

Kaynak: DHA

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