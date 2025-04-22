Köylüler GES Projesine İtiraz Dilekçesi Verdi - Son Dakika
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Köylüler GES Projesine İtiraz Dilekçesi Verdi

Köylüler GES Projesine İtiraz Dilekçesi Verdi

Edirne'de köylüler, mera alanına yapılacak GES projesine karşı 101 itiraz dilekçesi teslim etti.

22.04.2025 18:16
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EDİRNE'nin Karayusuf köyünde, mera vasıflı 740 dönüm alana yapılmak istenen 'Güneş Enerji Santrali'ne (GES) karşı köylülerin topladığı 101 itiraz dilekçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Merkeze bağlı Karayusuf köyündeki meraya, özel bir şirket GES yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Köylüler ise bu süreçte, hayvancılık faaliyetlerini sürdürdükleri meranın ve çevredeki ekosistemin, GES projesiyle zarar göreceği gerekçesiyle itiraz dilekçesi topladı. Şirket tarafından 17 Nisan'da köyde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya şirket yetkililerinin yanı sıra Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri Semra Gözaçan ile Ertuğrul Tanrıkulu gözlemci olarak katılırken, hiçbir köylü katılım göstermedi. Halkın katılmadığı ÇED bilgilendirme toplantısının ardından bugün, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gitti. Dernek başkanı Ayten Eren ile yönetim kurulu üyeleri Gözaçan ve Tanrıkulu, köylülerin topladığı 101 itiraz dilekçesini il müdürlüğüne teslim etti.

'KÖYLÜLERİN TOPLANTIYA KATILMAMASI PROJEYE TEPKİNİN GÖSTERGESİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Ayten Eren, köylülerin meralarında GES istemediklerini, bu projenin hayvancılık faaliyetlerine ciddi zarar vereceğini belirterek, "Projeyi hayata geçirmek isteyen şirket 3 ay önce resmi olmayan toplantılar düzenlemiş ve onları ikna etmeye çalışmıştır. Şirket, ÇED yönetmeliği çerçevesinde dosyasını hazırlamış ve bakanlığa başvurusunu yapmıştır. ÇED yönetmeliği genel formatı gereği, 'Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı' amacıyla 17 Nisan 2025 tarihinde, köy kahvesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda dernek üyeleri gözlemci olarak bulundu. Ancak, hiçbir köylü toplantıya katılmamıştır. Bu durum, köylülerin projeye karşı ciddi tepkisinin bir göstergesidir" dedi.

'YERLEŞİM ALANINA SADECE 450 METRE UZAKLIKTA'

Eren, "Planlanan GES projesi, köy merasının 740 dönümünü kapsamakta olup yerleşim alanına sadece 450 metre uzaklıktadır. Bilimsel yayınlara göre, GES projelerinin yerleşim alanlarına en az 2-6 kilometre uzaklıkta olması gerektiği ifade edilmektedir. Meralar, köylülerin hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri için kritik öneme sahiptir ve bu projenin mera alanına zarar vermesi, köy ekosistemi üzerinde gerekli olan yer altı ve yer üstü canlıların GES inşaatı için kazınıp atılması, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu izinleri verecek olan kurumların hemen yanı başında ekim yapılan binlerce dönüm birinci sınıf tarım arazilerine etkilerinin çalışacağına dair hala umudumuzu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'EKOSİSTEME ZARAR VERMEYEN BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ'

Eren, yenilenebilir enerji projelerinin faydalarını desteklerini de belirterek, "Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak, yenilenebilir enerji projelerinin artırılması ve çevresel faydalarını destekliyoruz. Ancak, Karayusuf köyündeki GES projesinin mera alanına yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu projenin çevreye saygılı, ekosisteme zarar vermeyen, insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan bir alanda gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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