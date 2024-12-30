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Köylüler Kayak Öğretmeye Başladı

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Pülümür'de hediye kayak takımları sayesinde köylüler, şimdi çocuklara kayak öğretmeye başladı.

30.12.2024 11:45
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Hediye kayak takımlarıyla kaymayı öğrendiler, şimdi kayak öğretiyorlar

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kocatepe köyüne yaklaşık 15 yıl önce bırakılan kayak takımları sayesinde çok sayıda köylü kayak yapmayı öğrendi. Köylülerin bir kısmı şimdi çocuk ve gençlere bu eğitimi vermeye başladı.

Yıllar önce İstanbul'dan köyüne giden kayak sevdalısı elektronik mühendisi Hıdır Karadağ, dönüşte kayak takımlarını köylülere hediye etti. Hediye edilen takımlarla kayağı öğrenen köylüler şimdi bu işi çocuk ve gençlere öğretmeye başladı. Kar yağışının ardından Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu kayak hakemi Hıdır Karadağ öncülüğünde köyün üst bölümünde pist oluşturan köylüler, burada eğitimler gerçekleştiriyor. Yıllar önce hediye ettiği kayak takımları sayesinde köylülerin kayak öğrenmesini sağlayan Hıdır Karadağ eğitimlerde çocuk ve gençlerle birebir ilgilenerek işin püf noktalarını gösteriyor.

Uzun süredir kayak yaptığını belirten Karadağ, "Kayaktan sonra dağ kayağına başladım. Malum bizim memlekette kayak tesisi yok. Kayağın altına derileri bağlayıp dağa çıkıyor ve kayak yapıyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce köye kayak takımları bırakmıştım. Bunlar sayesinde birçok arkadaşımız kayak yapmayı öğrendi. Şu anda bana yardımcı olanlar da onlar. Şimdi de gençlere öğretiyoruz. Önce kayak öğretiyoruz ondan sonra dağ kayağı. İnşallah buradan dağ kayağı yarışmacısı yetiştireceğiz. İnşallah bu çocuklardan bir yada birkaç kişi yarışmacı olarak çıkar. Bunun olimpiyatları var çünkü. Bu spor uluslararası düzeyde olimpik bir spor" dedi.

Köydeki otelin kendilerine sponsorluk yaptığını ifade eden Karadağ, "Bu kayak takımlarını Almanya'dan getirdim. İnşallah bir faydamız dokunur. Çocuklarımızı hem spora alıştırır iyi sporcular yetiştiririz hem de bilgisayardan kafalarını kaldırıp doğalarına sahip çıkarlar" diye konuştu.

Uludağ'ın yanı sıra köyde kızakla kayağı öğrendiğini söyleyen 59 yaşındaki Bekir Esen, "Kızağımız vardı, kayıyorduk. Burada Mart ayından sonra kar donunca kayak mükemmel oluyor" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan en küçük birey 8 yaşındaki Lorin Korkut, kayağın güzel ve eğlenceli olduğunu kaydederken, Pülümür ilçesinde eğitim için köye gelen Güneş Karadağ, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İlk defa oluyor. İnşallah olimpiyatlara gideceğiz" dedi.

Royem Poyraz ilk kayak deneyimi olduğunu dile getirirken Haydar Keskin ise, "İlkokuldayken babam kayağı öğretti. O zamandan beri kayıyorum" dedi.

Boran Esen de beş yıl önce büyüklerinden öğrendiği kayağı severek yaptığını söyledi.

Eğitimlerin, hava koşullarının uygun olması durumunda birkaç gün devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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