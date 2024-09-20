Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
T.A'nın kullandığı 21 TJ 349 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Koyulhisar'da Minibüs Devrildi: 14 Yaralı - Son Dakika
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