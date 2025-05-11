Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'nde Pedallar Çevrildi - Son Dakika
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Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'nde Pedallar Çevrildi

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi, 7. Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'ni düzenleyerek bisikletseverleri bir araya getirdi. Başkan Cem Kotan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

11.05.2025 17:11  Güncelleme: 19:33
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi iş birliğiyle yedincisi düzenlenen Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'ne katılan Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

İlçenin çeşitli noktalarında spor etkinlikleri düzenlemeye devam eden Konyaaltı Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ile iş birliğiyle 7. Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'ni gerçekleştirdi. Çakırlar Pazar Yeri'nden başlayarak Gökçam İlkokulu'nda sona eren 11 kilometrelik parkur boyunca bisikletseverler doğayla iç içe pedal çevirdi.

Başkan Kotan da şenlik boyunca katılımcıları yalnız bırakmadı.

Şenlikte kura çekimi ile bisiklet ve bisiklet aksesuarları da hediye edildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Murat Taşdelen, Konyaaltı İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Görkem Ölmez, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Recep Şengün ve muhtarlar kura çekimini gerçekleştirerek talihli çocukları belirledi.

Şenliğin sonunda ise vatandaşlara keşkek ve pişi ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği'nde Pedallar Çevrildi - Son Dakika

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