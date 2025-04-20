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Koyunlar Meralara Dönüyor

Koyunlar Meralara Dönüyor

Van ve Muş'ta kar yağışından sonra koyunlar tekrar meralara çıkarak ilkbaharın tadını çıkarıyor.

20.04.2025 12:40
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Van ve Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.

Bölgede geçen hafta etkili olan kar, ilkbaharla beraber binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan meraları beyaza bürüdü.

Çetin ve uzun geçen kış aylarında ağıllarda beslenen ancak havanın ısınmasıyla meralara çıkarılan koyun ve kuzular, kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara alındı.

Bir haftadır geçim kaynakları sürülerini ağıllarda besleyen Van ve Muş'taki besiciler, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden ilkbahar tonlarına bürünen meraların yolunu tuttu.

Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan iki ilde, zengin floraya sahip meralar, ağıllardan çıkarılan binlerce koyun ve kuzuyla şenlendi.

"Her taraf yemyeşil oldu"

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Mesut Şen, AA muhabirine, kırsalda kış mevsiminin zorlu ve uzun geçtiğini söyledi.

Bu yıl ilkbaharın geç geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Kış boyunca saman, buğday ve arpa ile beslenen hayvanlarımız artık meralara çıktı. Her taraf yemyeşil oldu. Çobanlık zor bir meslek olsa da helalinden kazancımızı elde ediyoruz. Sorumluluğumuzda 1500 hayvan var. Çok şükür hava ısındı. Bu yıl kuzuları ilk defa anneleriyle meraya çıkardık. Kurt, ayı ve diğer yaban hayvanlarına karşı sürekli sıkıntılar oluyor. Biz de sürümüze sahip çıkıyoruz."

İlkbaharın güzelliklerini yeniden yaşamaya başladıklarını ifade eden Muşlu besici Samet Kurtoğlu ise "6 aydır hayvanlarımızı ağılda besliyorduk. Bir süre önce hayvanları meralara çıkardık ancak kar yağışı etkili oldu. Hayvanlarımızı tekrar ağıllara almak zorunda kaldık. Havanın ısınmasıyla kar eridi. Koyunları bugün merada otlatmaya başladık. Bir süre merada otlattıktan sonra yaylaya çıkaracağız." dedi.

Besici Kenan Çiftçi de "Geçen hafta kar yağdı ve hayvanlarımızı tekrar ahırlara almak zorunda kaldık. Şimdi hava güneşli. Meralardaki kar eridi. Bunu fırsat bilerek hayvanlarımızı yeniden meralarda otlatmaya başladık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koyunlar Meralara Dönüyor - Son Dakika

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