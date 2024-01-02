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Kozan'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da firari hükümlüler yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Kozan\'da firari hükümlüler yakalandı
02.01.2024 - 15:27,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 28 farklı noktada 231 personelin katılımıyla çalışma yaptı.

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 av tüfeği ile 3 fişek ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????

Kaynak: AA
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