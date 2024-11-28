Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çalışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 01 ASZ 414 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen 01 AFE 422 plakalı otomobil, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Köseli mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?