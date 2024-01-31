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Kozan'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kozan'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kozan\'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki otomobil, Kadirli-Kozan Yolu Buduklu Kavşağı'nda, arkadan çarptığı kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağar'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve Salı günü bir çocuğunun daha dünyaya geleceği öğrenildi.

31.01.2024 02:29  Güncelleme: 02:30
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Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki 01 ADT 961 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan Yolu Buduklu Kavşağı'nda, akaryakıt istasyonundan yola çıkan A.A. idaresindeki 44 BE 448 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Ağar'ın öldüğünü tespit etti.

Çalışmaların ardından Ağar'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ağar'ın, Salı günü bir çocuğunun daha dünyaya geleceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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