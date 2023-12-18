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Kozan'da kuyumcu soygunu girişimi - Son Dakika
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Kozan'da kuyumcu soygunu girişimi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kuyumcuya gelen maskeli bir kişi, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu panik butonuna basarak yardım isteyince şüpheli kaçtı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri düzeneği patlattıktan sonra sahte olduğunu belirledi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kozan\'da kuyumcu soygunu girişimi
18.12.2023 - 18:11,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulunan kişi, kuyumcunun panik butonuna basmasıyla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sırkıntı Caddesi'nde E.Y'ye ait kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve kapüşonlu bir kişi, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunduğunu öne sürdü.

Şüphelinin altınları istemesi üzerine kuyumcu E.Y, panik butonuna basarak yardım istedi.

Kuyumcunun panik butonuna basması sonucu şüpheli, üzerindeki düzeneği sokağa atarak kaçtı.

Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı. Düzeneğin sahte olduğu belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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