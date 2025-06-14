Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yüksekören Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 01 RB 504 plakalı otomobil ile 01 Y 4609 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada yaralanan B.Ş, E.H, E.Y.Ş ve G.A'yı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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