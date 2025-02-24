Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. (35) yönetimindeki 01 UK 211 plakalı otomobil, Ceyhan- Kadirli kara yolu Gazi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
Kazada sürücü M.K. ile M.U. (57) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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