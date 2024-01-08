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Kozan'da yağış nedeniyle yolcu minibüsü devrildi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da yağış nedeniyle yolcu minibüsü devrildi, 8 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozan\'da yağış nedeniyle yolcu minibüsü devrildi, 8 kişi yaralandı
08.01.2024 - 12:15,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 10.30 saatlerinde Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Umut E. yönetimindeki 01 U 0427 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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