Kozan\'da Yollar Onarılmayı Bekliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmasını istiyor.

Çanaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 3 ay önce belediye ve doğal gaz firması tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarının onarılmaması nedeniyle bir araya geldi.

Vatandaşlar, yollarda oluşan toz nedeniyle sokağa çıkmakta zorlandıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Nakliyecilik yapan Mehmet Akpolat, yolun bozuk olması sebebiyle sürekli aracının arızalandığını belirterek, kısa sürede yolun yapılmasını beklediklerini kaydetti.