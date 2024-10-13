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Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Kocaeli'deki Çankırılıları ziyaret etti.

Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli Çankırılılar Dernek Başkanı Recep Kaçmaz ve hemşerilerini ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyarete, Korgun'da yaptıkları ve yapmayı planladıkların hizmetleri anlattıklarını aktaran Kozan, "Görüşlerine çok önem verdiğimiz hemşerilerimizle görüş alışverişi yaparak, taleplerini ve isteklerini aldık. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları münasebeti ile 27 Ekim 2024 Pazar günü düzenleyeceğimiz halk konseri etkinliğimize davet ettik. Çoğunlukla katılım sağlayan hemşehrilerimize ilgi, alaka ve samimi dostluklarına, güler güzlü misafirperverliklerine ve hoş sohbetlerine gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.