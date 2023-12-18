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Kozlu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kozlu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Hüseyin Mutlu'nun (90) kullandığı otomobil devrildi. Kazada Mutlu hayatını kaybederken, eşi Döndü Mutlu (69) ve komşusu İsmail Dinç yaralandı. Yaralılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kozlu\'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
18.12.2023 - 17:09,  Güncelleme: 17:10
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Kozlu ilçesinde devrilen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Mutlu'nun (90) kullandığı 67 NA 120 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Döndü Mutlu (69) ve komşusu İsmail Dinç yaralandı.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Hüseyin Mutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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