Kozmonotlar Günü'nde Model Roket Fırlatıldı

ST. PETERSBURG, 14 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde model roketin fırlatılışını izleyen insanlar, 13 Nisan 2025.
Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961 tarihinde gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay uçuşunun anısına kutlanan Kozmonotlar Günü dolayısıyla Rusya'nın St. Petersburg kentinde pazar günü model roket fırlatma etkinliği düzenlendi. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)
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