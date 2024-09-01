KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara'da Başladı

Geniş Video İzle

Ankara'da düzenlenen KPSS ön lisans oturumu başladı. Geç kalan ve evrakı eksik olan adaylar sınav merkezine alınmadı. Sınavda adaylar, giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmeleri gerektiği gibi, yanlarında takı bulundurmamaları konusunda uyarıldı. Sınav 130 dakika sürecek ve 1 milyon 205 bin 899 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

01.09.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı. Geç kalan ve evrakı eksik olan adaylar, sınav merkezine alınmadı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen ön lisans mezunu adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS ön lisans oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu.

KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara\'da Başladı
Kaynak: DHA

Ankara, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:19:00. #1.13#
SON DAKİKA: KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement