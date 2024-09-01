KPSS Ön Lisans Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

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(ANKARA) - ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı internetten yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.