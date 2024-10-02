Kraton Tayfunu: 1 Ölü, 70 Yaralı

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Tayvan kıyılarına ulaşan Krathon Tayfunu, adanın güney, doğu ve batı kıyılarını etkilerken şiddetli fırtına ve seller nedeniyle 1 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, afet çalışmalarını koordine eden Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunda 1 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde kır evindeki bir ağacı budayan 70 yaşlarındaki adamın düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Hualien ilin Sioulin ilçesinde de köprüden geçerken taşan nehrin akıntısına kapılan bir kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Adanın batı kıyısındaki Yulin ilinde de denize düşen bir kişiyi arama çalışmalarına, tayfunun sebep olduğu fırtına nedeniyle ara verildiği kaydedildi.

9 bin 240 kişi tahliye edildi

Tayvan İçişleri Bakanlığı, tayfuna karşı tedbir amacıyla 11 şehir ve ilden toplam 9 bin 240 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tayvan Sağlık Bakanlığı da Ada'da kurulan 104 barınağa 1654 kişinin sığındığını açıkladı.

Adanın güneyindeki Taitung ilinin Halk Salığı Bürosu, otoyolda seyrederken yamaçtan kopan kayanın çarptığı kamyonun şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak söz konusu can kaybı henüz Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından doğrulanmadı.