Kremlin, ABD'den Ateşkes Ayrıntıları Bekliyor

MOSKOVA, 13 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde görüşülen son ateşkes önerisine ilişkin Washington'dan daha fazla ayrıntı beklediklerini söyledi.

Peskov, çarşamba günü yaptığı açıklamada daha fazla bilgi almadan acele ile hareket etmek istemediklerini belirtti.

Peskov, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, dünkü basın toplantılarında Cidde'deki görüşmelere ilişkin ayrıntıları çeşitli diplomatik kanallar aracılığıyla ileteceklerini söyledi" dedi.

Sözcü, önümüzdeki günlerde ABD'li yetkililerle görüşmelerin planlandığını ve bu görüşmeler sırasında gerekli tüm ayrıntıların verileceğini kaydetti.

Salı günü yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.