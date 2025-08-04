Kremlin'den Nükleer Silahlar Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Kremlin'den Nükleer Silahlar Üzerine Açıklama

04.08.2025 13:48
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Peskov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine önem verdiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunması gerektiği ve bunun için iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Amerikan denizaltıları zaten muharebe nöbetinde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. Böyle bir tartışmaya dahil olmak ve bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer sorunuyla ilgili açıklamalara dikkatlice tepki veriyoruz. Rusya bu konuda sorumlu davranıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu konudaki pozisyonu da iyi biliniyor. Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna büyük önem veriyor. Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz."

Nükleer savaşta kazananın olmayacağını vurgulayan Peskov, "Nükleer gerginleşme söz konusu değil. Zor ve hassas konular istişare ediliyor. Birçoğu bu konulara duygusal tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"ABD ile diyaloğu sürdürüyoruz"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret etmesi ve Putin ile görüşmesi ihtimaline dair "Böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz. Witkoff'u Moskova'da ağırlamaktan ve temasları sürdürmekten her zaman mutluluk duyarız. Witkoff ile temasların önemli, kapsamlı ve faydalı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Peskov, "ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bu girişimler, özellikle Rusya ve Ukrayna arasında devam eden doğrudan müzakereler süreci bağlamında çok önemli. Çalışmalar devam ediyor. Krizin siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesi fikrine bağlı kalıyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin ise "Böyle bir görüşmenin hazırlık çalışmaları yapılmadı. Putin de uzmanlar seviyesinde gerekli çalışmalar yapıldıktan ve belirli mesafe katedildikten sonra böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin'den Nükleer Silahlar Üzerine Açıklama - Son Dakika

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