Kremlin Sözcüsü, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e yönelik saldırılarını kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayarak "Uluslararası hukuka göre (saldırılar) bunlar gayrimeşru." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Yemen'deki Husiler aleyhine sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kabul ettiği karar tasarısını eleştiren Peskov, "BMGK'nin 11 üyesi bunu kabul ederken Rusya dahil 4 ülke çekimser kaldı. Biz çekimser kaldık çünkü saldıran ülkeler eylemlerine uluslararası hukuki zemin yaratmaya çalıştılar. Kabul edilen kararın saldırı hakkı tanımaması nedeniyle de bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı." diye konuştu.

Peskov, saldırıları kınadıklarını belirterek "Uluslararası hukuka göre bunlar gayrimeşru. Bizim duruşumuz bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Husilerin uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarına ilişkin de Peskov, "Husilere defalarca bu tür uygulamalardan vazgeçmeleri çağrısında bulunduk ve bunların son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.