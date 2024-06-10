Kremlin Sözcüsü: AP Seçim Sonuçları Avrupa ve Ukrayna Yanlısı Çoğunluğu Gösteriyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: AP Seçim Sonuçları Avrupa ve Ukrayna Yanlısı Çoğunluğu Gösteriyor

Kremlin Sözcüsü: AP Seçim Sonuçları Avrupa ve Ukrayna Yanlısı Çoğunluğu Gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini söyledi. Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü belirtirken, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaptı. Peskov, AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 13:41
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere, AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirten Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.

Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaptı.

Peskov, "Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: AP Seçim Sonuçları Avrupa ve Ukrayna Yanlısı Çoğunluğu Gösteriyor - Son Dakika

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