Kremlin Sözcüsü: Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisi memnuniyetle karşılanıyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisi memnuniyetle karşılanıyor

Kremlin Sözcüsü: Türkiye\'nin BRICS\'e olan ilgisi memnuniyetle karşılanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya'nın başkanlığında yapılacak BRICS zirvesinin gündeminde olacağını söyledi. Peskov, Türkiye gibi önemli ortakların BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu ilginin BRICS'in tüm ülkelerle temaslarını sürdürme politikasına uygun olduğunu belirtti.

04.06.2024 13:09
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisi memnuniyetle karşılanıyor - Son Dakika

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