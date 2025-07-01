Kremlin, Suriye Yönetimini Zirveye Davet Edecek - Son Dakika
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Kremlin, Suriye Yönetimini Zirveye Davet Edecek

01.07.2025 14:34
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye yönetiminin Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceklerini belirterek "Suriye'nin mevcut yönetimiyle ilişkileri sürdürüyoruz ve bunu ileride de yapmaya devam edeceğiz. Suriye'de çıkarlarımız var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, bunun, ABD'nin egemen kararı olduğunun altını çizdi.

Peskov, Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne davet etmeyi planladıklarını bildirerek "Elbette bu tür davetler olacak. Suriye'nin mevcut yönetimiyle ilişkileri sürdürüyoruz ve bunu ileride de yapmaya devam edeceğiz. Suriye'de çıkarlarımız var." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ile müzakere sürecinin uzatılmasından yana değiliz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakere sürecini uzattığını yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, ABD yönetimine Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi üçüncü tur müzakere tarihinin üzerinde anlaşmaya varma zamanı. Şu ana kadar ikinci tur müzakerelerde sağlanan anlaşmalar hayata geçirildi. Tüm insani anlaşmalar uygulandığında bir araya gelinecek ve istişarelerde bulunulacak. Kimse süreci uzatmıyor. Belirlediğimiz hedeflere siyasi diplomatik araçlarla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle sürecin uzatılmasından yana değiliz."

Sözcü Peskov, Ukrayna ordusunun Rus barışçıl kentlerine yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ve buna karşı önlemler aldıklarını söyledi.

" Bakü'de gözaltına alınan Rus gazetecilerin serbest bırakılacağını umuyoruz"

Azerbaycan'da Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine polis tarafından operasyon düzenlenmesi ve bazı gazetecilerin gözaltına alınmasını da değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Basın mensuplarına yönelik bu tür önlemler kabul gören kural ve normlara, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ruhuna kesinlikle aykırı. Bu aşırı duygusal tepkinin doğrudan temaslarda değişeceğini umuyoruz. Bu temaslarda tüm sorulan sorulara yanıt verilecek. Gazetecilerin, Azerbaycan tarafıyla doğrudan temaslarda serbest bırakılacağını umuyoruz."

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, Suriye Yönetimini Zirveye Davet Edecek - Son Dakika

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