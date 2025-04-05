Kryvyi Rih'de Can Kaybı 19'a Yükseldi - Son Dakika
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Kryvyi Rih'de Can Kaybı 19'a Yükseldi

Rusya'nın Kryvyi Rih kentindeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı 67'ye ulaştı.

05.04.2025 22:04
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- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında can kaybı 19'a yükseldi

KİEV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentine peş peşe düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı 67'ye yükseldi.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentini balistik füzelerle hedef aldığı saldırının bilançosu arıtıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memleketine yönelik saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 62'ye yükseldiğini duyurdu. Zelenskiy, hayatını kaybedenlerden 9'unun, yaralılardan da 12'sinin çocuk olduğunu belirtti.

Rusya, ikinci kez vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

Zelenskiy, füzeli saldırının ardından kurtarma operasyonu sırasında Rusya'nın kenti ikinci kez vurduğunu belirtti. Zelenskiy dron ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Böylece Kryvyi Rih kentine yönelik saldırılarda toplam can kaybı 19'a, yaralı sayısı 67'ye yükseldi.

"Ateşkesi seçmek yerine çocukları öldürmeyi tercih eden Rusya'ya baskı yapmalıyız"

Zelenskiy, "Rusya'nın bugün sahip olduğundan daha derin bir kin, alçaklık ve nefret düzeyi yoktur. Rusya'nın sivillere, şehre yönelik bu saldırısının dünyadan bir karşılık görmeden kalmaması hayati önem taşıyor. Evet, savaş bitmeli. Ama bitirmek için, bazı şeyleri isimleriyle anmaktan korkmamalıyız. Bu savaşı sürdüren ve dünyanın savaşı bitirme yönündeki tüm önerilerini görmezden gelene baskı yapmaktan korkmamalıyız. Ateşkesi seçmek yerine çocukları öldürmeyi tercih eden Rusya'ya baskı yapmalıyız. Hayatları kurtarmak için kapasitemizin yettiği her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD'ye Patriot çağrısı

Zelenskiy, Amerikan tarafıyla tam da bu tür füze saldırılarına karşı savunmak için ek hava savunma sistemleri tedarikini görüştük. Daha fazla Patriot konusunda yardım sözü veren ABD Başkanı ile yaptığımız anlaşmalara güveniyoruz. Bu kötülüğün, bu savaşın, bu Rus saldırganlığının üstesinden gelmek için dünyanın gücüne güveniyoruz. Sadece güç ve ortaklarla koordineli eylemle ölümleri durdurabilir, çocukların hayatlarını kurtarabilir ve kalıcı barışı tesis edebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kryvyi Rih'de Can Kaybı 19'a Yükseldi - Son Dakika

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