Kuala Malezya ve Nepal, Bangladeş'teki protestolar nedeniyle vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
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Kuala Malezya ve Nepal, Bangladeş'teki protestolar nedeniyle vatandaşlarını tahliye ediyor

KUALA Malezya ve Nepal, Bangladeş'teki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolardaki şiddet eylemlerinde yüzlerce kişinin ölmesi nedeniyle buradaki vatandaşlarını tahliye etti. Bangladeş'te günlerdir süren ve en son açıklanan bilgilere göre 187 kişinin ölümüne neden olan 'kamuda kontenjan oranı' gerginliği nedeniyle 123 Malezya vatandaşı tahliye edildi. Nepal'den ise 56 öğrenci tahliye edildi.

23.07.2024 18:11
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KUALA Malezya ve Nepal, Bangladeş'teki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolardaki şiddet eylemlerinde yüzlerce kişinin ölmesi nedeniyle buradaki vatandaşlarını tahliye etti.

Bangladeş'te günlerdir süren ve en son açıklanan bilgilere göre 187 kişinin ölümüne neden olan "kamuda kontenjan oranı" gerginliği nedeniyle 123 Malezya vatandaşı tahliye edildi.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail, tahliye edilen vatandaşları Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda karşıladı.

Bangladeş'teki internet ve iletişim kesintisinin vatandaşlarına ulaşmayı engellediğini ifade eden İsmail, 40'tan fazla Malezyalının ise okul ve iş gibi nedenlerle ülkede kalmaya devam etmeyi seçtiğini açıkladı.

Nepalli öğrenciler de ülkelerine geri dönüyor

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 56 Nepalli öğrenci daha Bangladeş'teki şiddet eylemleri nedeniyle tahliye edildi.

Nepal Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar Nepalli 800 öğrencinin hava veya kara yoluyla ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Nepal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amrit Bahadur Rai, Bangladeş'te telefon bağlantısının zayıf ve internetin ise tamamen çökmüş durumda olduğunu, bu yüzden Bangladeş'teki Nepal Büyükelçiliği ile iletişime geçemediklerini aktardı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.

Bugün yapılan en son açıklamada, kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısının 187'ye çıktığı, yüzlerce kişi yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşım sağlanamazken, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının perşembe gününe kadar uzatıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuala Malezya ve Nepal, Bangladeş'teki protestolar nedeniyle vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika

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