Küba\'dan ABD\'nin seyahat kısıtlamalarına tepki

Küba, vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik seyahat kısıtlaması kararını eleştirdi.

"IRKÇI BİR ARKA PLANA SAHİP"

Rodriguez, "Birçok ülke vatandaşına yönelik yeni ABD giriş yasağı, anti-Küba siyasetçilerin desteğiyle ırkçı bir arka plana sahiptir. Bu uygulama, Küba aileleri arasındaki iletişimi bozar; iki ülke arasındaki kişisel, mesleki, akademik ve kültürel alışverişe zarar verir." ifadelerini kullandı.