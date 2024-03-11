Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Rodriguez, cami fotoğrafına yer vererek Müslüman toplumunun ramazan ayını tebrik etti.
Rodriguez, "Mübarek ramazan ayının başlaması vesilesiyle Küba ve dünya Müslümanlarına en kardeşçe dileklerimizi ve tebriklerimizi iletiyoruz. Huzur ve refah her daim sizinle olsun." ifadesini kullandı.
Küba'da ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri için 10 Temmuz 2015'te bir mescit açılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Küba Dışişleri Bakanı Ramazan Ayını Kutladı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kale Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Fransız gazetesi Liberation, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Gazete, yayınladığı küstah karikatürde açlıkla mücadele eden Gazzelileri aşağılayıcı bir şekilde tasvir etti.
Düzce'de Yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahıs, polisleri görünce içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atıp kaçtı. Polis, kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı. Akkoyun, polislerle görüşerek ramazanın hayırlı olmasını diledi ve tüm güvenlik kuvvetlerine başarılar diledi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte polis memurlarıyla birlikte orucunu açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla açılan Terkos Kültür Evi, İSKİ tarafından restore edilen Osmanlı döneminin ilk modern su tesisi pompa istasyonudur.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?