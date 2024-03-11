Küba Dışişleri Bakanı Ramazan Ayını Kutladı

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Rodriguez, cami fotoğrafına yer vererek Müslüman toplumunun ramazan ayını tebrik etti.

Rodriguez, "Mübarek ramazan ayının başlaması vesilesiyle Küba ve dünya Müslümanlarına en kardeşçe dileklerimizi ve tebriklerimizi iletiyoruz. Huzur ve refah her daim sizinle olsun." ifadesini kullandı.

Küba'da ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri için 10 Temmuz 2015'te bir mescit açılmıştı.