Kübra Çoban: Engel Tanımayan Şair - Son Dakika
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Kübra Çoban: Engel Tanımayan Şair

Kübra Çoban: Engel Tanımayan Şair
08.06.2025 11:16
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Serebral palsi hastası Kübra Çoban, adliyede memur olarak çalışıyor ve dördüncü şiir kitabını çıkaracak.

İstanbul'da yaşayan doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası 33 yaşındaki Kübra Çoban, engeline rağmen azmiyle adliyede memur oldu, boş zamanlarında yazdığı şiirlerle de dördüncü kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Beyin felci olarak da bilinen serebral palsiyle dünyaya gelen ve yüzde 56 oranında engel raporu bulunan Çoban, yürümekte, konuşmakta ve yazı yazmakta zorluk çekse de azmiyle hayata tutundu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra girdiği yeterlilik sınavını kazanan Çoban, Anadolu Adalet Sarayı'nın engelli memur kadrosunda kalem personeli olarak çalışmaya başladı.

Çoban, hayatındaki tüm zorluklara rağmen yoğun iş temposundaki azimli ve özverili çalışmasıyla adliyede de takdir topladı.

Lise yıllarından itibaren edebiyata duyduğu ilgisini şiir yazarak gösteren Çoban, bu şiirlerini kitaplaştırdı.

Bugüne kadar 3 şiir kitabı yazan Çoban, dördüncü kitabını da çıkarmaya hazırlanıyor.

Fiziksel kısıtlılıklarına takılmadan engellerini yazdığı şiirlerle aşan Çoban'ın hayatı, diğer engelli bireylere de örnek olacak bir başarı hikayesine dönüştü.

Son yazdığı kitabından elde ettiği bütün geliri depremzedelere bağışladı

Kübra Çoban, AA muhabirine, ilk şiirini lise zamanında yazdığını, öğretmeni sayesinde ilk kitabını çıkardığını anlattı.

Adliyede kalem personeli olarak gün içerisinde çok yoğun çalışarak dosya getir götür işleri yaptığını anlatan Çoban, boş zamanlarında ise şiir yazdığını kaydetti.

Çoban, şiir yazarken kendini çok mutlu hissettiğini ve lise zamanlarından beri yazmayı hiç bırakmadığını söyledi.

Genelde aşk şiirleri yazdığını ve toplamda 3 kitabının olduğunu kaydeden Çoban, son kitabından elde ettiği bütün geliri ise depremzedelere bağışladığını dile getirdi.

Çoban, "Benim gibi engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Hayata küsmesinler, dört elle sarılsınlar. Ben engellerimi şiir yazarak aşıyorum. Şiir yazmaktan çok mutluyum." dedi.

"Kendisinin edebiyata, şiire düşkünlüğü ve yeteneği çok fazla"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç da adliyede 110 engelli personel bulunduğunu belirtti.

Bu personelin engel durumlarına göre en rahat edebilecekleri birimlerde görevlendirildiğini kaydeden Koç, yaşamlarını kolaylaştırmak için Başsavcılık olarak her türlü yardımı yaptıklarını ifade etti.

Koç, bunların arasında okçuluk alanında 5 kez Türkiye, 2 kez de dünya şampiyonu olan engelli personelin de bulunduğunu ifade ederek, "Ayrıca bilek güreşinde 2 kez Türkiye şampiyonu olmuş ve şu sıralar da Romanya'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden personelimiz bulunmakta. Bu engelli personellerimiz arasında bir de Kübra'mız mevcut. Kübra'mız çok içli bir kızımız." diye konuştu.

Kübra Çoban'ın 11 yıldır İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda engelli memur kadrosunda, durumuna uygun birimde çalıştırıldığını kaydeden Koç, şunları söyledi:

"Kendisinin edebiyata, şiire düşkünlüğü ve yeteneği çok fazla. Kübra kızımızın şimdiye kadar 3 adet yayımlanmış şiir kitabı mevcut. İnşallah Aralık ayında dördüncüsünü yayımlayacak. Kendisinin bu çalışmalarında İstanbul Anadolu Başsavcılığı olarak çok fazla destek veriyoruz. Hatta üçüncü şiir kitabının satış hasılatını da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağışlamış. Dekontlarını başsavcılığımız idare işler müdürlüğüne teslim etmiş. Kübra kızımız engeline rağmen hayata, edebiyatla, insani ve içsel duygularını ortaya koymakla bağlanmış. Tüm engelli vatandaşlarımıza da örnek teşkil edecek bir yaşam öyküsü mevcut. Kendisine ve tüm engelli vatandaşlarımıza hayatta mutluluklar ve başarılar diliyoruz."

Zafer Koç, engelli personelle kendisinin özel olarak ilgilendiğini belirterek, Kübra Çoban'ın baş harflerinden oluşan 5 mısralık bir şiir yazdığını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Kuvvetle muhtemel Kübra ömrü hayatına onlarca şiir kitabı sığdıracak çünkü çok başarılı"

Medya İletişim Müdürü Selçuk Köse ise Çoban ile 2014 yılında tanıştıklarını, işe ilk başladığında şiir yazdığını bilmediklerini anlattı.

Çoban'ın, ikinci şiir kitabını çıkarmak için yardım istediğinde bu durumu başsavcıya ilettiklerini ifade eden Köse, gelen talimat doğrultusunda kitabı çıkardıklarını aktardı.

Köse, aralık ayı gibi dördüncü şiir kitabını çıkaracaklarını kaydederek, "Kuvvetle muhtemel Kübra ömrü hayatına onlarca şiir kitabı sığdıracak çünkü çok başarılı, çok gayretli ve çok azimli. Biz ona inanıyoruz. İyi ki Kübra gibi bir çalışma arkadaşımız var. Yolunun da çok açık olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Edebiyat, istanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kübra Çoban: Engel Tanımayan Şair - Son Dakika

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