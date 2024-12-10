Küçük Başkan, Mesut Özil'i Okula Getirdi - Son Dakika
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Küçük Başkan, Mesut Özil'i Okula Getirdi

Küçük Başkan, Mesut Özil\'i Okula Getirdi

Üsküdar'da, okul başkanı Kaan Erdem Erol, Mesut Özil'i öğrencilerle buluşturdu.

10.12.2024 11:48
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Üsküdar'da okuyan 4. sınıf öğrencisi Kaan Erdem Erol, okul başkanlığı için başlattığı seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak, ünlü futbolcu Mesut Özil'i öğrencilerle bir araya getirip arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Birikim Okulları Çamlıca Kampüsü'nde eğitim gören 10 yaşındaki Kaan Erdem Erol, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi okul başkanlığına aday oldu. Başkanlık yarışında çeşitli vaatler veren Erol, okul arkadaşları tarafından yapılan seçimin ardından başkan seçildi.

Sıra verilen vaatleri yerine getirmeye gelince kolları sıvayan küçük başkan, seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak, ünlü futbolcu Mesut Özil'i okuduğu okula davet etti.

Daveti kabul eden Özil, öğrenciler tarafından okul bahçesinde coşkuyla karşılandı. Özil, öğrencilerle fotoğraf çektirerek, beraberlerinde getirdikleri formaları imzaladı.

Öğrencilerle gerçekleştireceği söyleşi öncesinde AA muhabirine, Kaan Erdem Erol'un vaadini duyduğunda heyecanlandığını söyledi.

Mesut Özil, "Bana sürpriz oldu, mutlu oldum. Kardeşim arkadaşlarına söz vermiş, biz de bu sözü tuttuk. Buraya geldik. Babası bana vaadini anlattığında ben de 'Olur.' dedim. Kaan da kazanmış, mutlu olduk beraber." dedi.

Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanmasının gurur verici olduğunu dile getiren Özil, "Yeni nesillerin sevgisini almak çok önemli. Kendi evlatlarım var, çocuklar çok önemli, bu sevgiyi alabildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

"Spor akademisini yaza yetiştirmeye çalışacağız"

Mesut Özil, futbolcu olmak isteyenlere şu öğütlerde bulundu:

"Kendi çocukluğuma baktığımda, yaptıkları spordan keyif almaları çok önemli. Kendilerine güvenmeleri, özveriyle çalışmaları, ailelerin destek olması önemli. Kendilerine güvendikleri müddetçe, keyif aldıkça başarılı olurlar. Ülkemizde çok yetenekli oyuncular var. Ben de bunu bildiğim için inşallah spor akademisi kuracağım. İnşallah, Arda Güler'ler çıkaracağız, hedefimiz o. Maalesef alt yapıda çoğu genç nesillerin elinden tutan yok. Biz de bu yüzden akademi kuracağız. Çocukların elinden tutup başarı elde etmelerini istiyoruz. Kendilerini, ailelerini, ülkelerini güzel şekilde temsil etsinler. Akademiyi seneye yaza doğru yetiştirmeye çalışacağız, her şey çok olumlu ilerliyor."

Daha sonra öğrencilerle "Spor Sohbetleri Söyleşisi"ne katılan Mesut Özil, herkesin onu futbolcu olarak tanıdığını ama bir baba olduğunu vurgulayarak, 4 senedir Türkiye'de yaşadığını ve ülkede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Arda Güler" yanıtı coşkuyla alkışlandı

Özil, futbolcu olmak isteyenlere 6-7-8 yaşında başlamaları tavsiyesinde bulunarak, "Genç yaşta başlanıldığında bu çok faydalı oluyor. Futbolcu olmak isteyenler varsa en önemlisi hayatta yaptığın işten keyif almak. Bunu yaptığın müddetçe zaten sahada elinden geleni yapıyorsun, tabii dualarınızı hiçbir zaman eksik etmeyin." ifadesini kullandı.

Mesut Özil, futbol oynadığı dönemde en iyi performans gösterdiğine inandığı takımın da Real Madrid olduğunu söyledi.

"Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?" sorusuna Real Madrid'de forma giyen Türk milli futbolcu "Arda Güler" yanıtını veren Özil, öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Asist ve gol gibi yaptık"

Kaan Erdem Erol da öğretmeninin kendisini desteklediğini ve onun sayesinde böyle bir karar aldığını belirterek, "Hocam, Mesut Özil'in okula geldiğini rüyasında görmüş, ben de o şekilde başladım ve rüya gerçekleşti. Asist ve gol gibi yaptık." dedi.

Arkadaşlarının bu vaadini duyduklarında çok mutlu olduklarını ifade eden Erol, "Başkanlık seçiminde beni daha çok desteklediler. Başkan oldum ve sözümde durup, Mesut Özil'i okula getirdim. İlk önce arkadaşlarım pek inanmadı, inşallah bugün inanmışlardır. Mesut ağabeyime beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Söyleşinin ardından Özil, öğrencilere imzalı top verdi, Erol da arkadaşları adına Mesut Özil'e çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçük Başkan, Mesut Özil'i Okula Getirdi - Son Dakika

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