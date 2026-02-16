Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı - Son Dakika
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
16.02.2026 09:43  Güncelleme: 18:14
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Konya'nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle 2022 yılından itibaren tamamen kuruyan Küçük Göl, son dönemki yoğun yağmurların etkisiyle yeniden su tutmaya başladı. Gölün doluluk oranının yüzde 40 seviyesine çıktığı belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık sonrası 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.

4 SENE ÖNCE TAMAMEN KURUDU

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.

Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

YENİDEN SU TUTMAYA BAŞLADI

Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı. Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Konya, Kulu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı - Son Dakika
