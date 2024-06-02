Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralandı

Küçükçekmece\'de çöken binada 7 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili açıklama yaptı. Gül, 7 kişinin yaralandığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Binanın yapım yılına ilişkin henüz bir sebep tespit edilemediği ve adli ve idari süreçlerin devam edeceği ifade edildi.

02.06.2024 10:56
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili açıklama yaptı. Gül, "7 kişinin 2'sinin durumu biraz daha ağır. 5 kişi normal" dedi.

Vali Gül, "08.40 sularında zemin artı 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Zeminde iş yeri var bir ütst katta da yine büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da yine aileler yaşıyor. İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve belediye, itfiaiye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlarımız geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Herhangi bir şu an itibariyle bize ulaşan ölü tespiti yok. 7 kişinin 2'sinin durumu biraz daha ağır. 5 kişi normal" dedi. Vali Gül binanın yapım yılına ilişkin ise, "1988 yapımı. Çökeme nedenine ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. İleriki saatlerde ileriki günlerde sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Başsavcımız zaten olay yerinde. Adli ve idari süreç zaten devam edecek bundan sonraki süreçte. HepimizE geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbar ya da tespitimiz yok " diye konuştu.

Kaynak: DHA

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