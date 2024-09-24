Küçükçekmece'de Gasp İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "ilçede sokak ortasında gasp girişiminde bulunulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta meydana gelen olayda 2 şüphelinin 1 kişiyi darbettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada, mağdur kişinin açık kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, bu kişinin yabancı uyruklu olduğu ve mağdurun emniyet güçlerine veya adli makamlara herhangi bir müracaatının bulunmamasına rağmen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için kolluk görevlileri tarafından mağdurun açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili şüpheliler B.K. ve Y.D. gözaltına alınmış olup, mevcut delil durumuna göre Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmiştir. Her ne kadar sosyal medya platformlarında olayda gasp (yağma) suçunun işlendiği ileri sürülmüşse de olaya ilişkin görüntüler dikkatli incelendiğinde, 2 şüpheli ile mağdur arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga esnasında 2 şüphelinin mağduru darbettikleri görülmüştür. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır. "