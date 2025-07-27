İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı otelin odasında ölü bulunan gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Burak Kartal, dün gece 2 arkadaşıyla Kartaltepe Mahallesi Eren Sokak'taki bir otele gitti.
Gece odada kalan arkadaşları sabah saatlerinde Kartal'ı hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Otel odasına gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri otelde detaylı çalışma yaparken cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Genç Ölümü - Son Dakika
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